Владимир Чуров стал чрезвычайным и полномочным послом

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла бывшему главе Центризбиркома РФ Владимиру Чурову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Господин Чуров является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. С 2007 по 2017 год Владимир Чуров возглавлял Центральную избирательную комиссию, до этого был избран по списку ЛДПР в Государственную думу четвертого созыва, а ранее работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе пять лет — под руководством Владимира Путина.

В должности главы ЦИКа Владимир Чуров запомнился рядом скандалов с представителями оппозиции, которая, в частности, требовала его отставки после выборов в Государственную думу в декабре 2011 года. Тогда выявленные нарушения и фальсификации привели к серии массовых протестов в Москве, а также зачастую некорректным ссылкам на данные о выборах в других странах.

Иван Тяжлов