FESCO продала свою долю акций «Трансконтейнера» за 14,8 млрд рублей

Группа FESCO продала принадлежащие ей 21,5% акций «Трансконтейнера» за 14,803 млрд руб., следует из финансовой отчетности Дальневосточного морского пароходства (головная компания FESCO) по итогам 2018 года (.pdf). Сделка состоялась в октябре того же года. Прибыль от продажи акций компания оценила в 526 млн руб.

FESCO продала долю в «Трансконтейнере» ВТБ и стороннему инвестору. Сейчас банк владеет 24,84% акций компании (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, т.е. перепродаст акции), «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 24,74%, РЖД — 50% плюс две акции.

В апреле “Ъ” писал о том, что был подготовлен проект директивы правительства совету директоров РЖД по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». Бенефициарами участников аукциона должны быть граждане России, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в «Трансконтейнере», либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом.

Подробнее о продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера» — в публикации “Ъ”.