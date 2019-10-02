Парков громадье

Для минимизации расходов МУП «Пермгорэлектротранс» требуется парк автобусов в 150 штук, то есть на треть больше имеющегося. Об этом сообщили представители мэрии депутатам гордумы. Однако решение о покупке дополнительной партии машин не принято. Частные перевозчики считают, что покупка дополнительных машин не принесет должного экономического эффекта.



Администрация Перми готовит предложения для депутатов по повышению эффективности МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Этот вопрос обсуждался в минувший понедельник на заседании комиссии по тарифам, на котором решено рекомендовать думе повысить тариф с 20 до 26 руб. с 1 декабря 2019 года.

По данным „Ъ-Прикамье“, в ходе заседания выяснилось, что содержание троллейбусного парка ПГЭТ приносит предприятию убыток. Для безубыточности содержания этого объекта размер автобусного парка должен быть не менее 150 машин, сообщили представители мэрии.

Напомним, сейчас в парке ПГЭТ 90 автобусов, в том числе недавно купленные 85 машин марки Volgabus. Их приобрели взамен парка троллейбусов, от которых власти решили отказаться из-за их убыточности. Под воссозданный городом муниципальный автобусный парк были выделены маршруты, и сейчас у предприятия их девять. ПГЭТ контролирует свыше 10% рынка автобусных перевозок, остальную долю — частные перевозчики. В случае закупки еще 50–60 машин доля автобусных перевозок ПГЭТ дойдет до 20%.

В мэрии пояснили „Ъ-Прикамье“, что «150 автобусов — это просто расчетная величина, при которой расходы ПГЭТ на 1 км будут минимальными». «О приобретении автобусов пока речь не идет»,— отметили в администрации. Собеседники в думе полагают, что этот вариант может быть включен в список предложений, который парламентарии ждут от чиновников.

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» в 2018 году снизилась на треть и составила 587 млн руб., что на 189 млн руб. меньше показателей 2017 года (776 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс»). Чистая прибыль сократилась более чем на 100 млн руб. и составила 30 млн (в 2017-м — 143 млн руб.). Деятельность предприятия является планово-убыточной — больше половины расходной части приходится на субсидии города. В 2018 году на работу МУПа из бюджета было выделено 671 млн руб., что на 63 млн меньше, чем в 2017-м.

Председатель комитета Пермской думы по экономическому развитию Арсен Болквадзе считает, что решение об увеличении количества муниципальных автобусов нужно рассматривать с учетом результатов и финансовых показателей пилотного проекта по модернизации транспортной сферы на десяти маршрутах ПГЭТа. «Нужно понять, как используются уже приобретенные транспортные средства. Если у них нормальный КПД, если они приносят городу экономический эффект и более комфортны для жителей, то можно рассмотреть возможность приобретения новых»,— пояснил депутат и добавил: «В целом рынок пассажироперевозок высококонкурентный, на конкурсы будут заявляться и частные перевозчики. Поэтому сама по себе закупка автобусов не гарантирует получение контракта».

Пермский перевозчик Олег Боровик сомневается, что дополнительные 50 машин помогут выйти ПГЭТ на безубыточность: «Автобусы сами по себе не ездят. Должен быть водитель, кондуктор, солярка. Наши правители не понимают, что это сообщающиеся сосуды: если в одном месте прибыло, то в другом убыло». По его мнению, на содержание 50 автобусов придется потратить средства большие, чем налоги на базу. «Даже если мы станем жить в эпоху сбывшейся мечты городской думы — безкондукторной, — 100–110 человек на обслуживание автобусов надо, и платить им зарплату в 25 тыс. руб. тоже надо. При самых скромных подсчетах, даже если автобусы будут ездить на воздухе, надо 4–5 млн руб. в месяц»,— полагает участник рынка. «И мы будем только рады, если они будут готовы остаться без частников и работать самостоятельно, если они в этих же ценах смогут держаться, как держатся частники»,— заключил господин Боровик.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников