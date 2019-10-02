Им все до лампочки

Соликамск решил поменять всю систему городского освещения с помощью энергосервисного контракта — соответствующий конкурс выиграл «Пермэнергосбыт». Компания заменит 3,7 тыс. светильников, вернув себе затраты за счет экономии в 64 млн руб. в течение шести лет. После 2026 года объем платежей мэрии за электроэнергию снизится в год с 17 до 6 млн руб. Модернизировать предполагается и освещение Перми, однако, как выяснил „Ъ-Прикамье“, здесь энергосервисный контракт не принесет такой выгоды.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на прошлой неделе мэрия Соликамска и ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) заключили энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения города.

Ранее компания стала победителем конкурса, в котором приняли участие три компании. Конкурсная комиссия других претендентов не раскрыла. Известно, что жалобы на его проведение подавали «Ростелеком» (дважды), ООО «Балтторгэнергопроект», ООО «СпринтСтрой», а также пермский производитель светильников «Дюрэй». Две жалобы были признаны частично обоснованными, что не повлияло на результаты конкурса.

Главными критериями оценки стали процент экономии электроэнергии от величины потребления 2018 года (который появится после исполнения контракта) и доля этой экономии (перечисляется исполнителю). Расчетная стоимость контракта составляла 104 млн руб. — это расходы на энергопотребление уличного освещения Соликамска за шесть лет (исходя из потребления и цены 5,5 руб. за 1 кВт/час в 2018 году). Согласно контракту, в течение 60 дней исполнитель произведет замену газоразрядных ламп на энергосберегающие у порядка 3,7 тыс. городских светильников, модернизирует систему учета энергоресурсов, а также развернет сеть LoRaWAN (беспроводная технология передачи небольших объемов данных на дальние расстояния) для управления наружным освещением города.

В течение шести лет экономия составит 65%, или 68 млн руб. Из них город в течение шести лет выплатит ПЭСК 95%, или 64 млн руб. Оставшиеся 5% (3,4 млн) остаются в городском бюджете.

Замгендиректора ПЭСК Олег Скачков сообщил „Ъ-Прикамье“, что объем потребления в городе после завершения реализации проекта в 2020 году снизится на 2 млн кВт/ч, что составит 11,3 млн руб. «По сути, мы выступаем кредиторами и исполнителями контракта, а город без дополнительных бюджетных расходов сразу получит и новую систему уличного освещения, и значительное снижение затрат не позднее 2026 года»,— отметил топ-менеджер ПЭСК. Если сейчас город платит за освещение 17 млн руб. в год, то через шесть лет объем платежей составит 6 млн руб. в ценах 2018 года.

Срок возврата инвестиций может сократиться, если вырастет стоимость электроэнергии или ее экономия будет больше расчетной, добавил он.

Конкурс в Соликамске прошел на фоне подготовки к более масштабному проекту — торгам по модернизации системы освещения Перми. Как сообщалось ранее, в рамках проекта планируется установить 12 тыс. новых светильников, то есть треть от имеющегося количества. На эти цели будет выделено 460 млн руб. в течение ближайших трех лет. В Перми также предполагается применить технологию LoRaWAN.

В мэрии Перми „Ъ-Прикамье“ сообщили, что идет проектирование, определены улицы, где произойдет замена. Торги могут быть объявлены до конца года. Однако, как выяснил „Ъ-Прикамье“, здесь не предполагается использование механизма энергосервисного контракта — будет тендер, в рамках которого разыграется обычный подряд.

Собеседник в мэрии пояснил, что энергосервисный контракт в Перми «не отобьется». «Эффект от экономии будет только там, где есть светильники старого образца. В Перми же установлено достаточно много современного оборудования. Замена относительно эффективных светильников не даст такую экономию. Кроме того, мы планируем запускать технологию „Умный свет“, а она точно не принесет экономии»,— пояс­нил собеседник.

Бывший руководитель пермского филиала «МРСК Урала» Олег Жданов соглашается, что в некоторых случаях эффект от энергосервисного контракта может быть совершенно другой. «Одно дело, когда меняешь лампы мощностью 150–200 ватт на 20-ваттные, другое — 30-ваттные на 20-ваттные. Это вопрос расчетов и наличия денег. Если деньги есть — идешь и покупаешь. Если их нет, то включаются мысли, как сэкономить»,— отмечает бывший энергетик. Он уверен, что энергосервисный контракт все равно перспективнее: «Всегда есть риск, что подрядчик установит что-то не то. А когда энергосервисный контракт — сразу видишь снижение потребления. Тут город платит за эффект, а не за объекты капитального строительства. В этом серьезное отличие».

Вячеслав Суханов