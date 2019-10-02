Высший сор Законопроект об освобождении ИП от платы за ТКО может быть отозван на доработку

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, законопроект об освобождении ИП, работающих на дому, от платы региональному «мусорному» оператору может быть отозван, так как краевые власти нашли альтернативное решение проблемы. Ранее инициатива была поддержана депутатами в первом чтении, но вызвала критику со стороны прокуратуры. В министерстве ЖКХ заявляют, что отзыв проекта не обсуждается.



Краевые власти могут отозвать проект «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей», поддержанный региональным заксобранием в первом чтении. По словам собеседников, близких к краевому парламенту, региональная прокуратура по-прежнему считает инициативу не соответствующей действующему законодательству. Поэтому правительство, по информации источников, будет искать другие варианты решения проблемы «двойного начисления» платы за услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предпринимателям, работающим на дому.

По данным „Ъ-Прикамье“, одно из обсуждаемых предложений: начислять плату, исходя из фактического отходообразования. Если ИП сможет доказать, что в результате его деятельности не образуется мусор, то он будет освобожден от дополнительной платы как юридическое лицо и будет оплачивать услуги регоператора только как физическое лицо.

В пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края утверждают, что не намерены отзывать законопроект. «Индивидуальные предприниматели должны быть освобождены от двойной платы за вывоз отходов. Законопроект дорабатывается в этой логике»,— заявили в ведомстве.

Напомним, законопроект «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» был внесен губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в связи с недовольством предпринимателей требованиями рег­оператора (ПКГУП «Тепло­энерго») заключить договор на услуги по обращению с ТКО. Предприниматели, зарегистрированные на дому, считают, что уже платят как физические лица и не производят дополнительного мусора.

Отметим, что, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, освобождение ИП от платежей приведет к выпадающим доходам «Теплоэнерго» в объеме 151,6 млн руб. Эти средства планируется выделить из краевого бюджета.

Ранее „Ъ-Прикамье“ писал, что правительственный проект вызвал критику со стороны прокуратуры. По оценке надзорного ведомства, федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предложила установить льготный тариф. Однако в правительстве считают тариф экономически невыгодным, так как затраты на его администрирование будут выше, чем сумма поступающих платежей.

Сейчас на территории региона действует мораторий на штрафы для индивидуальных предпринимателей, не заключивших договор с региональным оператором. Действие моратория заканчивается 1 октября.

Председатель комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин заявил, что возможность отзыва законопроекта не обсуждается. «Документ обсудили, будем его дорабатывать. Срок подачи поправок до 31 октября позволяет нам это сделать. И не исключаю, что он может быть продлен»,— пояснил депутат. «Мы понимаем, какую задачу должны решить. Осталось только понять, как это сделать»,— добавил гос­подин Плюснин.

Константин Кадочников