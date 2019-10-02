Беглый министр укрылся в российском СИЗО

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Украины, депутата Верховной рады Николая Рудьковского. Попав под следствие на родине, Николай Рудьковский бежал в Россию, где его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.

52-летний Николай Рудьковский обвиняется по весьма редко используемой ч. 2 ст. 360 УК РФ — в нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Собеседники “Ъ” в силовых структурах уточнили, что материалы в отношении Николая Рудьковского были выделены в отдельное производство из «большого» расследования обстоятельств нападения украинских националистов на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Тогда толпа забросала здание диппредставительства камнями, бутылками и пузырьками с зеленкой, сорвав при этом российский флаг. Участники акции, ущерб от которой составил 14 млн руб., были установлены и объявлены в розыск уже через год. Помимо Николая Рудьковского ими, в частности, оказались активист объединения «Свобода» Владимир Назаренко и праворадикал Владимир Романцов. Владимиру Назаренко помимо прочего инкриминировали надругательство над флагом России (ст. 329 УК РФ). При этом украинские СМИ не раз ставили под сомнение руководящую роль Николая Рудьковского в погроме, отмечая, что он бросил в дипмиссию всего пару камней.

Сам Николай Рудьковский начинал карьеру еще при президенте Украины Леониде Кучме, работая в его администрации, а также в «Укргазпроме» и других структурах. При Викторе Януковиче в 2006 году стал министром транспорта и связи, а после отставки — депутатом Верховной рады в проправительственной фракции Партии регионов, а выйдя из нее, возглавил Социалистическую партию Украины. Позже он формально поддержал события на Майдане и инициировал процедуру импичмента президента Януковича. Впрочем, вскоре после этого Николай Рудьковский, которого Forbes включил в список самых богатых людей Украины с состоянием $200 млн, покинул родину. Он попытался заняться добычей нефти на иракской территории Курдистана, однако бизнес не пошел из-за разногласий с местными властями. Аналогичной неудачей завершился и его проект строительства в Ираке трубопровода сжиженного газа. Внимание к себе правоохранительных органов Николай Рудьковский привлек еще и тем, что в марте 2018 года был задержан в Дубае с поддельным паспортом. На Украину он возвращаться не собирался в связи с тем, что правоохранителями этой страны был объявлен в международный розыск по обвинению в организации похищения в 2011 году бывшего руководителя «Нефтегаздобычи» Олега Семинского. В результате Николай Рудьковский, посчитав, что для него это лучший вариант развития событий, добровольно приехал в прошлом году в Россию, где был задержан. Его адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, отмечая, что он согласился с предъявленным обвинением и сотрудничает со следствием, но им было отказано. Обвиняемому, который сейчас знакомится с материалами дела, грозит до десяти лет заключения.

Сергей Сергеев