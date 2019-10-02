Александру Поветкину нашли соперника побыстрее

Очередным соперником одного из самых популярных отечественных боксеров — супертяжеловеса Александра Поветкина — станет американец Майкл Хантер. Для Поветкина бой с не очень габаритным, но очень быстрым по меркам категории Хантером, который, скорее всего, состоится в декабре, может оказаться более трудным, чем предыдущий поединок — с британцем Хьюи Фьюри.

Вчера промоутерская компания «Мир бокса» подтвердила, что очередным соперником лучшего российского супертяжеловеса Александра Поветкина будет Майкл Хантер. Свой предыдущий поединок Поветкин провел в конце августа, убедительно одолев по очкам в Лондоне довольно высоко котировавшегося британца Хьюи Фьюри. Эту победу он одержал спустя почти год после проигрыша нокаутом соотечественнику Фьюри Энтони Джошуа, в тот момент — бесспорно сильнейшему супертяжу мира, и накануне 40-летия. «Саша сейчас в отличной физической форме. После такого громкого и уверенного возвращения на ринг он не должен сдавать позиции»,— сообщил в заявлении по поводу нового боя Поветкина, распространенном ТАСС и «РИА Новости», глава «Мира бокса» Андрей Рябинский.

В компании подчеркивают, что для подписания контракта на него нужно дождаться формального согласия со стороны представителей Майкла Хантера. Однако это, скорее всего, формальность. Дело в том, что в сентябре сам Хантер уже вызывал Поветкина на бой, говоря, что «очень хочет» встретиться с российским бойцом. О том, что намерен устроить такой бой, рассказывал в интервью BoxingScene и промоутер Эдди Хирн. Он планировал сделать его основным событием андеркарда большого шоу в Саудовской Аравии 7 декабря. Центральным боем в программе вечера будет матч-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который в июне сенсационно отнял у короля супертяжелого веса чемпионские пояса. Он уже вызывает колоссальный ажиотаж.

Поединок Александра Поветкина против Майкла Хантера — чрезвычайно любопытное событие. 31-летний Хантер не относится к числу суперзвезд бокса, а в классификации боксеров супертяжелого веса BoxRec располагается ниже Хьюи Фьюри — на 22-й позиции. Но, кажется, он может оказаться для Поветкина более опасным противником, нежели Фьюри.

Возможно, невысокое место 31-летнего Майкла Хантера в рейтинге BoxRec обусловлено прежде всего тем, что он долго выступал в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Именно в этой категории он потерпел единственное пока поражение в профессиональной карьере. В 2017 году, пытаясь завоевать титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO), Хантер уступил по очкам украинцу Александру Усику. В тот момент Усик, который вскоре обретет статус абсолютного чемпиона, уже позиционировался как боец уникального таланта.

Чуть позже Майкл Хантер, которого в свое время привлекал на роль спарринг-партнера выдающийся украинский супертяж Владимир Кличко, «поднялся» на категорию выше и в ней, несмотря на довольно скромные габариты (его рост недотягивает до 190 см), успел неплохо проявить себя, компенсируя недостаток мощи скоростью и резкостью. Особенно заметными получились его победы над российскими бойцами. В прошлом году Хантер нокаутировал двухметрового гиганта Александра Устинова, а в сентябре уверенно выиграл по очкам у Сергея Кузьмина. При этом до поединка с американцем эксперты считали Кузьмина, одолевшего нескольких сильных бойцов, потенциальным кандидатом на участие в чемпионских матчах.

Алексей Доспехов