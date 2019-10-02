Разбойное нападение пошло по второму кругу

Городской суд Санкт-Петербурга во второй раз приступил к рассмотрению уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников отряда милиции особого назначения, которые занимались нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов. В феврале коллегия присяжных оправдала Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, а в мае Верховный суд (ВС) отменил приговор из-за процессуальных нарушений. Все фигуранты по-прежнему не признают своей вины.

В декабре 2015 года, когда сотрудники ОМОНа в очередной раз производили нелегальную развозку денег на объекты компании ООО «Центр долевого строительства», на Муринской дороге на служебный автомобиль было совершено разбойное нападение. Машине заблокировали проезд «Газелью», расстреляли из автоматов в упор и подожгли. По версии обвинения, стрелявшим из автомата Калашникова, был Геннадий Левинский, а человеком, совершившем поджог — Алексей Геворкян. Аркадий Нусимович, считает следствие, был организатором преступления. Одного из силовиков — подполковника Анатолия Яблокова — убили, а прапорщика Станислава Барканова тяжело ранили. Из машины налетчики похитили 24 млн рублей.

Подозреваемых задержали через четыре месяца. Сначала Геннадий Левинский и Алексей Геворкян вину признавали, однако затем сослались на психологическое и физическое давление и изменили свои показания. В результате судебного разбирательства с участием присяжных в феврале горсуд на основании вердикта вынес оправдательный приговор для всех фигурантов уголовного дела, признав за ними право на реабилитацию. Единственным эпизодом, по которому Аркадия Нусимовича признали виновным, оказалось хранение боеприпасов. При обыске у него нашли два боевых патрона. Сам Аркадий Нусимович утверждал, что они были «элементом декора» и остались в квартире от отца. Сейчас его адвокат говорит, что это единственный эпизод, по которому ее подзащитный признает вину. Защитники фигурантов на заседании утверждали, что они не ставят под сомнение произошедшее в декабре 2015 года нападение с разбоем, однако уверены, что Левинский, Нусимович и Геворкян в этом не участвовали, хотя и были знакомы.

В мае ВС отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное разбирательство, сославшись на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В частности, суд отметил, что защитники обвиняемых говорили о принуждении к даче показаний со стороны следователей и оперативников, сообщали сведения о личности фигурантов, чем «формировали негативное отношение к правоохранительным органам и потерпевшим». Из-за особенностей рассмотрения дел с участием присяжных делать это запрещено. ВС пришел к выводу, что такое поведение стороны защиты сформировало у присяжных «неправильное восприятие сути происходящего» и повлияло на их ответы. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, указанная ВС причина является одним из двух возможных оснований для отмены приговора, постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей.

После разбойного нападения на Муринской дороге в декабре 2015 года дело возбудили также в отношении бывшего командира ОМОНа УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Хистяева. Он дал согласие на незаконную перевозку денег, которую осуществляли силовики. В октябре 2018 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 50 тыс. рублей и признал виновным в дезорганизации работы ОМОН и отвлечении средств подразделения не по назначению.

Марина Царева