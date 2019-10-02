Белорусские налоги пересчитали в Москве

Как стало известно “Ъ”, в Москве для экстрадиции в Белоруссию была арестована Виктория Аверьянова, гендиректор ЗАО «Интек», владеющего популярными клубами в Минске. Следственный комитет Белоруссии обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов, то есть в преступлении, которое не является арестным в России. Скандальность ситуации придает тот факт, что летом суд уже отклонял требование о взятии предпринимателя под стражу.

Ходатайство прокурора об аресте Виктории Аверьяновой Тверской райсуд Москвы рассматривал три дня. Когда адвокат Алексей Поздняков сообщил судье, что в июне Головинский райсуд уже отклонял соответствующую просьбу надзорного органа и это решение было оставлено в силе Мосгорсудом, прокуратуре было дано время на сбор дополнительных доказательств. Дело в том, что по Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) нельзя дважды избирать меру пресечения по одним и тем же основаниям. Слушания были отложены, и хотя ничего нового, по данным защиты, в деле не появилось, дежурный судья определил женщину на два месяца в СИЗО. Адвокат Позняков уже обжаловал арест, полагая, что в данном случае требования УПК могли быть нарушены неоднократно.

Виктория Аверьянова является гендиректором двух компаний — «Бистроф», занимающейся торговлей, и «Интек», управляющей несколькими семейными ресторанами и клубами. По семейной легенде, ее отец, Юрий Аверьянов, заработал на них благодаря рынкам, на которых торговал одеждой, в том числе на известном далеко за пределами Минска стадионе «Динамо». В 2017 году Следственный комитет Белоруссии по материалам проверки, проведенной спецслужбами, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от налогов в особо крупном размере). По версии следствия, уклонение от налогов на общую сумму 890 тыс. белорусских рублей допустили клубы «Медисон», «Африкана» и «Табу», управляемые «Интек».

Преступление было совершено, по версии следствия, в период с 2010 по 2015 год. Однако, как отметил адвокат Поздняков, в запросах о выдаче госпожи Аверьяновой не уточняется, о каких рублях идет речь. Если до деноминации 2016 года за российский рубль давали тысячи белорусских, то теперь, наоборот, 1 белорусский оценивается в 30 российских. Но учитывая, что предполагаемое преступление было совершено до 2016 года, уклонение могло быть на сумму менее 1 млн российских рублей, а это вообще не подпадает под уголовную ответственность в РФ. Тем более в соответствии с УПК за налоговые преступления в России нельзя арестовывать.

По версии защиты, госпожа Аверьянова не скрывалась в России от следствия, а просто сюда переехала вместе с семьей на вполне законных основаниях около двух лет назад и воспитывает двух детей, самый младший из которых родился как раз в разгар расследования. После повторного задержания, как полагает защита, госпожа Аверьянова могла рассчитывать как минимум на домашний арест.

Фигурантом расследования белорусских правоохранителей также является Юрий Аверьянов. По просьбе Генпрокуратуры Белоруссии его для экстрадиции задержали в Германии, однако затем бизнесмен, в отличие от своей дочери, был освобожден из-под стражи и ожидает решения судебных инстанций по своему делу под подпиской.

Николай Сергеев