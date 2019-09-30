РБК: компания «СТОД-Урал» вышла из состава резидентов «Титановой долины»

Компания «СТОД-Урал» (входит в компанию «Современные технологии обработки древесины» — СТОД) покинула состав резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область), сообщило сегодня агентство РБК-Екатеринбург. «Основная причина выхода компании — нарушение базовых договоренностей со стороны ОЭЗ и правительства Свердловской области. Оно касается подъездных железнодорожных путей, которые по соглашению планировалось построить к 2021 году. Возможность отгрузки продукции железнодорожным транспортом была еще одним ключевым условием для работы в регионе»,— говорится в сообщении. В пресс-службе «Титановой долины» пообещали “Ъ-Урал” прокомментировать ситуацию завтра.

Напомним, компания «СТОД-Урал» получила разрешение на строительство в ОЭЗ высокотехнологичного деревоперерабатывающего комплекса площадью 68 га. На нем планировалось организовать производство OSB-плит (ориентированно-стружечные плиты) мощностью 300 тыс. куб. м в год, производство LVL балок (клееный брус) — 80 тыс. куб. м в год. Предположительные инвестиции в проект составляли 10,6 млрд руб., отчисления в региональный бюджет к 2030 году — около 2,7 млрд руб. Изначально строительство предприятия было запланировано на конец 2017 года, а запуск производства — на второе полугодие 2019 года. Однако из-за отсутствия лесозаготовительных участков в непосредственной близости от «Титановой долины» стройка была приостановлена. В декабре 2017 года стороны договорились о предоставлении «СТОД-Урал» лесозаготовительных участков, после чего возведение завода продолжилось.

Сегодня статусом резидента обладают 13 предприятий: девять компаний расположены на площадке «Салда» (включая Ural Boeing Manufacturing) и четыре (в том числе Уральский завод гражданской авиации — УЗГА) — на «Уктусе». Ранее в пресс-службе «Титановой долины» сообщали, что с момента запуска в эксплуатацию ОЭЗ были расторгнуты соглашения с пятью резидентами. Причиной, по их данным, стало неисполнение компаниями обязательств.