В Ставрополе начнется реновация Комсомольского озера

В этом году начнется реновация Комсомольского озера в Ставрополе, которое планируют превратить с современную зону отдыха и ЗОЖ, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалистам предстоит провести капитальный ремонта гидротехнических сооружений, подготовка к которому ведется с момента завершения купального сезона. Уже начался постепенный сброс воды из озера. Всю обитавшую там рыбу перевезли в близлежащие водоемы.

Затем рабочие приступят к капитальной реставрации плотины. Н озере отремонтируют напорный и низовой откосы дамбы, а также восстановят парапет и дренажную систему. По всему периметру озера заменят водоотводящие лотки, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, будет заменена водоотводящая труба реки Ташла с сопутствующими ей дренажами и дренажными колодцами.

Затем на Комсомольском озере проведут благоустройство, превратив ее в зону отдыха. Работы планируют завершить в 2020 году.

Дарья Голякова