Как превратить часы в произведение искусства?

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о многогранном искусстве создания часов, о связи циферблатов с историей и мировой культурой, а также об особенностях работы мастеров.

Наверное, вы слышали слово «автоматон». И, думаю, даже видели. Как минимум, один — если смотрели фильм «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем. Автоматон — это сложная механическая кукла. Старинный робот, если хотите.

Современный Jaquet Droz — единственный часовой бренд, продолжающий создавать автоматоны. Самый интересный продукт — наручные часы-автоматон…

Фото: Jaquet Droz

Циферблат часов нередко называют лицом. Каким бы сложным ни был механизм, это и правда первая деталь, на которую обращаешь внимание. И если часы не вышли «лицом», то рассказывать про сложнейший механизм бесполезно. Дизайн циферблата – дело сложное.

Самый популярный материал для фона — эмаль цвета слоновой кости, но есть варианты куда интереснее. Одни из таких — минералы. Они делают даже простой двустрелочник ярким, необычным и по-настоящему уникальным, ведь ни один срез натурального камня не повторит цвет и рисунок другого. С минералами в Jaquet Droz создают как мужские, так и женские модели. Новинка 2019 года — Lady 8 Petite с циферблатом из малахита...

Фото: Jaquet Droz

Скелетон — это не только вид спорта. Есть и кое-что поувлекательнее и позрелищнее даже скоростного спуска на санях. Скелетон — это еще и часы, механизм в которых открыт и обычно изящно декорирован.

Часы Grande Seconde от Jaquet Droz запоминаются благодаря фирменной «восьмерке», созданной верхним циферблатом с индикацией часов и минут и нижним, на котором показываются секунды. Каждый год с момента появления современной Grand Seconde придумывают новую ее интерпретацию…

Фото: Jaquet Droz

Художественные ремесла сейчас очень востребованы — им посвящают выставки лучшие музеи мира. В часовом деле, пожалуй, концентрация уникальных ремесел выше, чем где бы то ни было еще. И главные из них касаются работы с циферблатом.

На мануфактуре Jaquet Droz не только сохраняют ремесла, но и стремятся осваивать новые техники. Так, например, два года потребовалось мастерам, чтобы адаптировать к циферблатам часов технику витражной эмали. В этом году появилась серия Petite Heuer Minute Smalta Clara Tiger...

Фото: Jaquet Droz

Никаких логотипов брендов, религиозных символов и лиц. Что это за правила? Это правила изготовления индивидуальных заказов часовой марки Jaquet Droz. В остальном специалисты мануфактуры способны исполнить практически любое желание.

Что такое вообще эти индивидуальные заказы в часах?