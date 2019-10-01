Липецкий «Л-пак» запустил цех по переработке 12 тыс. т упаковки вместе с Tetra Pak

Липецкий производитель трехслойного и пятислойного гофрокартона и изделий из него ООО «Л-пак» вместе с производителем упаковки Tetra Pak запустил на территории завода в облцентре цех по переработке использованной упаковки из-под напитков. Об этом сообщает пресс-служба Tetra Pak. «Введенные мощности станут самыми крупными в стране и смогут обеспечить переработку всей собираемой в настоящее время использованной картонной упаковки Tetra Pak и ее аналогов на территории России и Беларуси объемом 12 тыс. т»,— подчеркнули в компании. Объект строился два года. Объем инвестиций в компании не раскрывают. Запуск липецкого цеха входит в глобальную стратегию Tetra Pak по развитию перерабатывающих мощностей.

В новом цехе планируется переработка только бумажного слоя упаковки (составляет около 75% от общей массы упаковки). Из него на предприятии будут производить гофрокартон и целый спектр изделий, в числе которых вторичная гофроупаковка для молока и соков. Полиалюминий, представляющий собой смесь полиэтилена и алюминиевой фольги, после отделения от бумажной основы будут отправлять на тамбовское предприятие «Инвестал». В «Инвестале» из этого вещества производят вторичную полимерную гранулу, которая впоследствии применяется для производства композитных строительных панелей, лавочек, ящиков, ручек и других полимерных изделий.

ООО «Л-пак» зарегистрировано в Липецке в 2004 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит гендиректору Петру Каранчук и Ирине Каранчук. По собственным данным, компания увеличивает объем производимой продукции на 10% в год. Современные мощности предприятия позволяют производить до 400 млн кв. м гофрокартона, площадь предприятия — 18 га. Выручка общества за 2018 год составил 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 24,4 млн руб.

Мария Старикова