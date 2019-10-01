Новостройки в Казани за третий квартал подорожали на 2,1%

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Казани составила 82,1 тыс. руб. по итогам третьего квартала 2019 года, что на 2,1% больше, чем во втором квартале года, говорится в исследовании портала недвижимости Domofond.ru. По росту стоимости на новые квартиры Казань заняла девятое место среди городов-миллионников РФ.

Лидером стал Новосибирск, где динамика роста цен на новостройки составила 6,8%, а стоимость 1 кв.м – 68 тыс. руб. Второе место заняла Пермь с ростом в 4,8% и стоимостью 62,5 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (4,8% и 126,5 тыс. руб.). В топ-10 городов-миллионников помимо Казани вошли Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва, Нижний Новгород и Краснодар.

При этом в общем рейтинге городов России Казань по динамике цен на новостройки заняла 31-е место. Самые высокие показатели зафиксированы в Химках, где стоимость 1 кв. м выросла на 14,1% и составила 111,5 тыс. руб. В тройку лидеров вошли Новосибирск и Иркутск.

В России средняя стоимость 1 кв. м в новостройках за третий квартал 2019 года составила 70,8 тыс. руб., что на 3,3% больше показателей второго квартала.

"Ъ-Казань"