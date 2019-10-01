Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по выводу беженцев из «Рукбана»

Оперативный план по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан» был сорван из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии. Оно опубликовано в Facebook Министерства обороны РФ.

В заявлении говорится, что из лагеря в места постоянного жительства уже вернулось около 18 тыс. сирийцев, что составляет половину от находящегося в лагере числа людей. Отмечается, что «процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям». Военные напомнили, что для окончательного решения проблемы «Рукбана» власти Сирии поддержали разработанный в ООН план по выводу остающихся в лагере беженцев, предусматривавший вывод в течение пяти дней партий беженцев численностью от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек. Но «реализация данного этапа оказалась сорвана».

«В результате 29 сентября на пункте пропуска “Джлеб” вместо более чем 2 тыс. спланированных к эвакуации из лагеря “Рукбан” сирийских граждан мы встретили всего 336 человек. По свидетельствам вырвавшихся из “Рукбана” мирных жителей, так называемая его администрация, а фактически члены подконтрольных США бандформирований, проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям “Рукбана” его покидать. Те сирийцы, которым все же удалось выйти из лагеря, как и прежде были вынуждены заплатить боевикам за свое освобождение крупные денежные суммы»,— утверждается в заявлении.

Межведомственные координационные штабы РФ и Сирии решительно осудили «лицемерный подход американской стороны» к решению проблемы беженцев в Сирии и обратились к региональным представителям ООН, отвечающим за решение гуманитарных вопросов в Сирии, с просьбой дать оценку действиям Вашингтона. Военные также подчеркнули, что «единственный путь к восстановлению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных США и их союзниками территорий страны и возвращение сирийцев в родные места».

Подробнее о ситуации в Сирии и военной операции РФ в этой стране — в материале “Ъ”.