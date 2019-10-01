Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

«На выездном заседании в ИК №6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Оно отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции»,— приводит заявление пресс-службы суда ТАСС. Если решение не будет пересмотрено, то Протасовицкий будет отбывать наказание до 13 ноября 2019 года.

8 октября прошлого года Протасовицкий, Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл на парковке у московской гостиницы «Пекин» напали на водителя Mercedes телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае 2019 года Александр Кокорин и Протасовицкий получили по полтора года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин — по году и пять месяцев. В сентябре оба Кокориных и Мамаев вышли на свободу по УДО.

О судьбе футболистов после выхода из колонии — в материале “Ъ” «Александр Кокорин и Павел Мамаев пополнили трудовые резервы».