ЖКХ-гаджеты: цифровые технологии в строительстве жилья и управлении многоквартирными домами

В рамках выставки «Уралстройиндустрия» ИД «Коммерсантъ-Башкортостан» в сотрудничестве с ПАО «Башинформсвязь» провел 24 сентября деловой завтрак, посвященный применению современных технологий в управлении жильем и придомовыми территориями. В дискуссии приняли участие руководство «Башинформсвязи», представители министерства ЖКХ республики, застройщики, управляющие компании ЖКХ и журналисты.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в России традиционно считается одной из наиболее консервативных с точки зрения внедрения и использования новых технологий. В то же время процесс цифровизации ЖКХ начался и показывает бурный рост. Новинки IT-отрасли — от умных розеток до умных счетчиков — позволяют сделать управление жильем не только более удобным и безопасным, но и экономически эффективным. Тормозит глубокое проникновение прорывных технологий в сферу во многом низкая конкуренция на рынке управления домами, согласились участники дискуссии. Например, в Уфе этот рынок трудно отнести к продвинутым: в городе по-прежнему большую долю занимают управляющие компании с участием муниципалитета — архаичные и по стилю работы.

«У нас есть Жилищный кодекс, в соответствии с которым жители имеют право поменять управляющую компанию. Есть хорошие управляющие компании, есть конкурентные ТСЖ, которые в 90% случаев работают лучше, потому что сами считают свои деньги,— отметил в ходе делового завтрака советник министра ЖКХ республики Николай Ельников.— В первую очередь нужно повышать культуру жителей по работе с ресурсоснабжающими организациями, чтобы понимали, для чего нужны умные сервисы. Тогда они сами будут приходить, ставить умные счетчики, а роль управляющей компании будет сводиться к тому, чтобы показать лучший сервис». Госрегулирование этой сферы, добавил советник, ограничено разработкой методических указаний для УК: «Мы можем разъяснять жителям, какую автоматизацию подключить, но мы не можем за них принимать решения: с какой компанией они должны работать, с каким провайдером, какие услуги им нужно выбрать».

О том, насколько широка линейка предложений на рынке «ЖКХ-гаджетов», рассказал генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Алферов. Он отметил, что IT-разработки активно применяются и на этапе строительства жилых комплексов, и в уже построенных домах для безопасности, повышения комфорта жильцов и экономии коммунальных ресурсов. Наиболее востребованными на этом рынке остаются системы, обеспечивающие безопасность: домофоны, видеокамеры и шлагбаумы. Хотя технологии уже усовершенствовались и, например, видеонаблюдение может быть дополнено функцией распознавания лиц, а шлагбаумы могут открываться, считав разрешенный к въезду автомобильный номер или, программироваться на допуск конкретного номера в определенный час времени.

Умные домофоны позволяют управлять системой доступа в подъезд через мобильное приложение, формировать временные коды для посетителей, собирать архивные данные о всех входивших и выходивших из дома. Скамейки во дворах, оснащенные солнечными батареями, могут быть совмещены с системами зарядки телефонов. А умные розетки и прочие элементы комплекта «Умный дом» освободят домохозяек от мыслей о невыключенном утюге или начавшемся пожаре.

«Цифровые сервисы для ЖКХ все чаще становятся неотъемлемым приложением к таким традиционным услугам как кабельное телевидение и широкополосный интернет,— отметил Сергей Алферов.— Понимая это, в сотрудничестве с застройщиками мы проектируем инфраструктуру жилых комплексов таким образом, чтобы внедрить несколько цифровых решений сейчас и чтобы в будущем жители могли дополнить систему новыми умными сервисами».

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь» Алексей Борисов сообщил о кейсах, сформированных телеком-оператором конкретно для бизнеса по управлению многоквартирными домами. «Это системы управления, которые обрабатывают обращения жителей, позволяют вести онлайн-счета. Такие системы прозрачны и для управляющих компаний, и для жителей, и для контролирующих ведомств,— отметил он.— Все объединяется в одну экосистему: датчики, показания счетчиков. Жители могут видеть и сравнивать платежки в личном кабинете. Управляющая компания, в свою очередь, может уйти от ручных начислений и автоматически выставлять счета жителям, получает возможность фиксировать звонки и обращения, улучшать свой сервис, понимать, что интересно жителям, и развиваться, в том числе и за счет внедрения IT-решений».

Рынок вторичного жилья пока отстает по скорости внедрения новинок. «Инвестора у управляющей компании может и не быть, поэтому для таких домов мы предлагаем сервисную модель обслуживания. Сами, за свой счет, меняем и устанавливаем новое оборудование, а управляющая компания платит абонентскую плату за его использование»,— отметил Алексей Борисов.

Уфа, к сожалению, не является передовым городом с точки зрения новых технологий в ЖКХ, отметил генеральный директор управляющей компании «Глобал ЖКХ» Иван Иванов. Из-за низкой конкуренции на рынке управления домами и высокой доли аффилированных с администрацией УК качество услуг страдает. «Хотя в Уфе рынок крайне консервативен, и жильцы пока не приучены платить за дополнительный сервис, спрос на изменения есть, благо, управляющие компании, создаваемые застройщиками, сразу нацелены на качество,— обозначил перспективы господин Иванов.— То есть дополнительные сервисы, предоставляющие комфорт, а не только обеспечивающие безопасность,— это вопрос времени».

Главный инженер проектов домостроительной компании «Порадом» Александр Петров поднял тему трудностей при эксплуатации умных сервисов, в частности, отсутствия полной совместимости ЖКХ-гаджетов различных производителей. «Жители не всегда хотят сотрудничать только с одним провайдером. Поэтому мы вынуждены внедрять технологии интернета вещей, которыми могут управлять собственники самостоятельно. Но эти предметы тоже нужно как-то объединять в единую базу. Вторая проблема — информационные технологии невозможны без интернета, но интернет доступен не везде, республика большая»,— отметил он.

Участники делового завтрака сошлись в прогнозе о том, что развитие IT-сервисов в ЖКХ неизбежно, а скорость внедрения новых разработок во многом будет зависеть от уровня взаимодействия жильцов, управляющих компаний и телеком-операторов. По крайней мере, вопрос цены, если говорить о многоквартирных домах, сегодня далеко не самый главный: политика телеком-компаний направлена на формирование большого количества пакетов при гибких, часто индивидуальных ценовых предложениях.

«Симбиоз всех этих вещей позволяет нам создавать и предлагать рынку новые уникальные продукты, в том числе те, что еще год назад были актуальны только для корпоративных клиентов. Сейчас они доступны и массовому рынку»,— заключил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Алферов.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников делового завтрака за участие в дискуссии. До новых встреч!