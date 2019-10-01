Шесть управленцев Юга России вошли в Топ-1000 лучших менеджеров по версии “Ъ”

В 20-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составленный газетой «Коммерсантъ», вошли шесть управленцев компаний Юга России. Так, в топ вошли сразу четыре сотрудника агрохолдинга «Степь» — генеральный директор Андрей Недужко, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Борис Шивидов, директор по управлению персоналом Оксана Мишечко и директор по ИТ Сергей Ткаченко. Кроме того, в рейтинг попали сотрудники «Магнита» — заместитель генерального директора, коммерческий директор Владимир Сорокин и директор по информационным технологиям и защите информации Евгений Мельников.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО агрохолдинг «Степь» зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. «Степь» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Компания занимается растениеводством, садоводством, овощеводством, молочным животноводством и агротрейдингом. Выручка компании в 2018 году превысила 2 млрд руб., доходы составили почти 1,5 млрд руб.

ПАО «Магнит» зарегистрировано в 2003 году в Краснодаре. Компания занимается созданием и развитием магазинов, сейчас сеть «Магнит» насчитывает свыше 20 тыс. разных форматов в более чем 3 тыс. населенных пунктах. Пост президента компании занимает Ян Дюннинг. Выручка «Магнита» в 2018 году достигла почти 415 млн руб.,, чистая прибыль составила почти 31 млрд руб.

Кристина Федичкина