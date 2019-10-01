Зарубежные СМИ: Как обвинения в домогательствах повлияют на карьеру Бориса Джонсона?

В Великобритании разгорается секс-скандал вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Перед съездом правящей партии журналистка Шарлотт Эдвардс опубликовала в газете The Sunday Times колонку, в которой вспомнила, как Джонсон 20 лет назад ущипнул ее за бедро во время обеда. Представитель офиса премьера опроверг это заявление и назвал историю неправдой. В защиту Джонсона выступили и министры его кабинета. Все это происходит на фоне тяжелейшей для премьер-министра ситуации вокруг «Брексита». Борис Джонсон просит Брюссель исключить возможность новой отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. В конце недели он должен представить новый план «Брексита». Тему скандалов, которые преследуют Джонсона, обсуждают в мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как пишет CNN, премьер-министр Борис Джонсон перенес грандиозное политическое поражение. Его помощники связывали все неудачи с планами ускорить «Брексит». Но теперь у премьер-министра проблемы серьезнее. В выходные журналистка из Лондона Шарлотта Эдвардс заявила, что Джонсон схватил ее за внутреннюю часть бедра во время обеда в конце 90-х или начале нулевых. В то время Джонсон был редактором политического журнала The Spectator, а Эдвардс — автором. По словам журналистки, Джонсон вел себя так же и с другой женщиной на обеде. Сам Борис утверждает, что ничего подобного не делал. Тем не менее, ни одному современному премьер-министру Великобритании еще не приходилось оправдываться в сексуальных домогательствах. Все это разрушает имидж «хорошего парня», который он так тщательно выстраивал.

В то же время The Guardian отмечает, что многие британские политики поддержали Бориса Джонсона. Например, министр культуры и бывший уполномоченный по правам женщин Ники Морган заявила, что в утверждениях Шарлотты Эдвардс нет правды. Министр строительства Эстер Макви предложила журналистам вернуться в 1990-е и проверить, как все было на самом деле. Более того, бывший коллега Джонсона в журнале The Spectator Тоби Янг рассказал, что люди даже жаловались, если Борис не клал им руку на колено во время обеда.

Тем не менее, прошлое британского премьера может затмить его планы на «Брексит», пишет The Wall Street Journal. Помимо сексуальных домогательств Джонсона обвиняют в том, что, будучи на посту мэра Лондона, он обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой, американской бизнес-леди Дженнифер Аркури. Утверждается, что она получила от Джонсона грант в 100 тыс. фунтов. На прошлой неделе чиновник из лондонской мэрии обратился в полицию с просьбой провести расследование предполагаемого преступления. Борис Джонсон все связи с Аркури отрицает.