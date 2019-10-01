Путин подписал указ о призыве в армию 132 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре—декабре 2019 года 132 тыс человек. Документ опубликован на сайте Кремля. Также господин Путин постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 132 тыс. человек»,— говорится в указе.

В весеннюю кампанию 2019 года в российскую армию было призвано 135 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс.

1 сентября в России изменились правила призыва на военную службу. В соответствии с ними, призывники, имеющие право на отсрочку от военной службы, смогут от него отказаться, написав заявление. Это касается студентов очной формы обучения, имеющих ученую степень, а также братьев или сыновей граждан, служивших по призыву и погибших на военной службе. Кроме того, военную службу могут покинуть некоторые солдаты-срочники, призванные на нее до 1 сентября текущего года, если основания для этого появились во время нахождения в части.