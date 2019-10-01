В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики. В мероприятии участвовало 15 тыс. военных, 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Парад прошел на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.

На параде был впервые продемонстрирован новейший ударный беспилотник Lijian, сообщает ТАСС. Аппарат разрабатывался с 2009 года, а первый полет выполнил в 2013-м. Он может применяться для дальней разведки и перехвата. Большинство его тактико-технических характеристик не раскрываются. Помимо этого Китай впервые показал новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 («Дунфэн-100»).

Кроме председателя КНР на параде присутствовали, в частности, премьер Госсовета Ли Кэцян и бывший глава государства Цзян Цзэминь. После прохождения войск в Пекине началась праздничная демонстрация, в которой примет участие около 100 тыс. человек. На празднике планируется выпустить 70 тыс. голубей и столько же воздушных шаров.