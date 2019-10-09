Светоч разума

Компания Promemoria продолжает развивать линию светильников Icosaedro, созданных на основе новой разработки: «умной» светодиодной лампы, дающей свет, по теплоте и насыщенности аналогичный лампам накаливания. Новинка есть в двух вариантах: в виде торшера и люстры. Материалом послужило боросиликатное стекло четырех разных оттенков, впервые примененное итальянской маркой для своих изделий.

Светильники Icosaedro компании Promemoria Фото: Promemoria

Монументальный дизайн модели отсылает к искусству Древнего Египта и, в частности, к графике иероглифического письма. Светильник можно настраивать через Wi-Fi с помощью специального приложения Promemoria light App. www.promemoria.com

Семейная подача

Сервиз «Трианна», украшенный рисунком по мотивам ар-деко Фото: Дом Фарфора

Марка Lenox из США прославилась большими сервизами, которые традиционно используют для семейных торжеств и для встречи гостей. В «Доме фарфора» появилась одна из новинок фабрики — сервиз «Трианна», украшенный графичным рисунком, вольной стилизацией по мотивам ар-деко. Геометричный декор, золотой кант — сервиз позиционируется как универсальный сет, который можно использовать и каждый день, и для парадной сервировки. www.domfarfora.ru

Тропические страсти

В Москве прошла премьера интерьерной линии Gucci Decor. Пестрота орнаментов, разнообразие сюжетов, богатство палитры — авторы не стеснялись в выразительных средствах, пустив в ход изображения тигров и змей. Обивки кресел с ярким жаккардом дополнены флористическим принтом. Ширмы в бархатной обивке украшены вышитыми розами, не выпадает из общей концепции фарфор с фирменными принтами модного дома. Познакомиться с коллекцией можно на выставке pop-up, которая работает с 30 сентября в Петровском пассаже. www.gucci.com, www.bosco.ru

Подсказка сомелье

Предметы из коллекции Orfevre-Sommelier для дегустации вина Фото: Puiforcat

Bosco Casa в Петровском пассаже представляет новую марку: площадка начала сотрудничать с историческим французским брендом Puiforcat. Выпускающая серебряные изделия с 1820 года, марка прославилась своими произведениями для просвещенной Европы (как называли во второй половине XIX века правящие монархии), а также коллекциями в стиле ар-деко, относящимися ко времени расцвета этого стиля. Одна из актуальных коллекций мануфактуры, Orfevre-Sommelier, создана в соавторстве с известным сомелье Энрико Бернардо. Коллекция включает все необходимое для подачи вина, от декантеров до различных бокалов. Что необычно, все бокалы без ножки. Бернардо часто наблюдал, как его клиенты, взяв в руки бокал с вином, машинально держат его за чашу, и предложил создать подобные бокалы, вместе с тем продумав их форму таким образом, чтобы вино правильно раскрывалось и играло.

В службу и дружбу

Марка Flexfrom представляет две новинки по дизайну Карло Коломбо: диван Sveva, последовавший за креслом аналогичного дизайна, и комод Jeremy. Комфортный и вместе с тем компактный диван предназначен как для жилых, так и для общественных помещений. Разработано множество комбинаций обивки, декоративных подушек и отделки каркаса из литого алюминия (например, окраска золотистого цвета или черный хром). Дизайн комода Jeremy строится на сочетании открытых и закрытых секций, а также на игре фактурных материалов: дымчатого стекла и обожженного дуба. Можно также выбрать несколько вариантов лака и отделок металла, из которого выполнены ножки. Есть несколько вариаций комода, предназначенных для разных помещений в доме. www.flexform.it

Из жизни венецианцев

Проект Ormeggi в рамках выставки Nomad Venice Фото: Fillippo Bamberghi

Итальянский дуэт Драга Обрадович и Аурель Баседов из бюро Draga & Aurel представил совместный проект Ormeggi в рамках выставки Nomad Venice. Инсталляцию можно было увидеть в помещениях палаццо Соранцо ван Аксель. Вдохновением для дизайнеров стала сама Венеция, ее пейзажи и, что интересно, предметы, организующие городскую жизнь. Например, один из образов, от которого отталкивались дизайнеры,— брикколы, торчащие из воды деревянные сваи, которыми обозначают фарватер в Венецианской лагуне, а также сваи для швартовки лодок, характерные детали местного пейзажа. Продолжив этот ассоциативный ряд, Драга и Аурель выпустили табуреты цилиндрической формы с основой из латуни и литым сиденьем. www.draga-aurel.com