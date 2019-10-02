«Слава» в БДТ

8 и 23 ноября.

Константин Богомолов, один из известных в России современных режиссеров, выпустил в БДТ премьеру — спектакль «Слава» по пьесе Виктора Гусева, знаменитого советского драматурга. Действие разворачивается в СССР в 1930-е годы. По сюжету два друга, инженеры Василий Мотыльков и Николай Маяк, сталкиваются с непростой ситуацией: одному из них предстоит отправиться на опасное задание ради спасения невинных людей. На одной чаше весов оказываются долг и слава, а на другой — личное счастье, спокойная семейная жизнь. Каждый из них принимает свое решение, но вправе ли они выбирать в такой ситуации?

В спектакле играет звездный состав БДТ: народные артисты России Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Елена Попова, заслуженные артисты России Анатолий Петров и Василий Реутов, актеры Дмитрий Воробьев, Полина Толстун, Александра Куликова, Екатерина Старателева и другие.