Смерть от ВИЧ оставили без ответа Суд прекратил уголовное дело в отношении священника, обвинявшегося в отказе от лечения дочери

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга спустя год слушаний прекратил уголовное дело за истечением срока давности в отношении священника Георгия Сычева и его жены Елены Сычевой, обвинявшихся в том, что они не занимались лечением своей дочери от ВИЧ, в результате чего она умерла.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 125 УК РФ) возбудили в СКР по Санкт-Петербургу в 2017 году. Его расследование завершилось меньше чем через год. В сообщении следственных органов указывалось, что семья удочерила четырехлетнюю девочку в апреле 2011 года. При этом Георгий и Елена Сычевы «достоверно знали», что она состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В 2013 году врачи назначили Наталье Сычевой антиретровирусную терапию (АРВТ), однако уже в 2014 году в центре СПИД диагностировали «значительное прогрессирование заболевания на фоне несвоевременного лечения».

В мае 2015 года девочку госпитализировали в больницу с пневмонией, откуда перевели в другое учреждение, чтобы начать АРВТ.

В июне, как утверждали в следственных органах, мать отказалась от продолжения стационарного лечения и забрала дочь из больницы. В августе 2016 года Наталья Сычева скончалась от тяжелого иммунодефицита и сопутствующих заболеваний.

В августе 2016 года горпрокуратура после обращения активистов российского движения «Пациентский контроль» передавала материалы в органы дознания петербургской полиции, однако тогда было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Позднее это решение отменили в прокуратуре, а следственное управление ГСУ СКР начало доследственную проверку. Это произошло уже после смерти ребенка, 31 августа 2017 года.

Дело в отношении семьи Сычевых начали рассматривать в Красносельском райсуде Санкт-Петербурге прошлой осенью. На первом заседании судья Галина Ершова закрыла процесс, поскольку в нем могли разглашаться сведения медицинского характера. По данным “Ъ”, среди прочих в качестве свидетелей по делу проходили сотрудники Детской городской больницы №5, в реанимационном отделении которой умерла десятилетняя девочка.

Своей вины обвиняемые не признавали, ходатайство о прекращении уголовного дела подала сторона защиты.

От разговора с корреспондентом “Ъ” семья Сычевых в суде отказалась. По телефону, который указан для связи в группе богословско-педагогических курсов во имя преподобного Макария Алтайского, руководителем которых является священник, сказали, что поговорить с Георгием Сычевым корреспонденту “Ъ” нельзя. «Мы не ВИЧ-диссиденты. Просто мы обратили внимание на полную бесправность оказывающихся в реанимации пациентов с ВИЧ и их родных перед врачебной системой. К пациентам применяют нередко очень жесткие схемы лечения (привязывают руки, колют специальные вещества, лишающие пациента сознания и сил)»,— заявлял ранее священник в беседе с РАПСИ.

После того как дело получило широкий общественный резонанс, в РПЦ осудили ВИЧ-диссидентство.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербургской епархии Александр Пелин в эфире радиостанции «Говорит Москва» в сентябре 2017 года заявлял, что Георгий Сычев «прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить (девочку.— “Ъ”)» и обращался за консультацией в Германию.

Священник не отстранялся от службы на время уголовного преследования. Более того, он активно участвовал в мероприятиях, которые организовывались РПЦ. Например, в сентябре совершал литургию с крестным ходом в храме в старом СИЗО «Кресты», а в июне служил панихиду на акции для детей, чьи отцы погибли во время контртеррористических операций в горячих точках. В мае ему вручали юбилейную медаль в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Протоиерей Сычев — полковник МВД России в отставке. Раньше он работал в системе противопожарной службы, входившей в состав МВД. Сейчас главное место службы священника — храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Он также является настоятелем храма в следственном изоляторе «Кресты-2». Кроме того, согласно данным сайта регионального УФСИН, Георгий Сычев является действующим членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург