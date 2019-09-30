«Магнит» запустил в Краснодаре собственное кондитерское производство

«Магнит» запустил предприятие «Кондитер Кубани» в индустриальном парке «Краснодар». Как сообщает пресс-служба администрации региона, его проектная мощность составляет 55 тыс. т продукции в год. Пять производственных линий будут выпускать шоколадные батончики и конфеты, леденцы, желейные и помадные конфеты, мармелад и трюфели. Сырье используется преимущественно российское, в том числе кубанское. На предприятии работает порядка 400 человек. Как заявил присутствовавший на открытии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это одно из крупнейших кондитерских производств в стране. «Рассчитываем, что предприятие будет обеспечивать продукцией не только край и страну, но и станет экспортером», - сказал министр.

Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг отметил, что продаваться ассортимент будет по всей России.

Михаил Лукашов