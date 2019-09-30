СКР проверит информацию о плохом питании в приюте в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль доследственную проверку информации о некачественном питании воспитанников приюта в Чановском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Проверку проводит новосибирское управление ведомства. Ранее СМИ писали, что дети жаловались на плохое питание и на отсутствие доступа заболевших воспитанников в выходные дни к кабинету, где хранятся болеутоляющие и жаропонижающие препараты.

Сейчас в учреждение выехали сотрудники следкома для выяснения всех обстоятельств случившегося. «В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья»,— говорится в сообщении.

Юлия Сасевич