Афипский НПЗ увеличил глубину переработки нефти до 81,7%

В августе глубина переработки нефти в Афипском НПЗ достигла 81,76%. Как сообщили на предприятии, это значительно больше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 78%. Выпуск газойля в августе 2019 года достиг 203 тыс. т (плюс 16,8% к цифре прошлого года). В целом за месяц было переработано 531 тыс. т сырья, а с начала года — 3,8 млн т.

Напомним, в мае 2019 года Афипский НПЗ вошел в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, в данный момент управляется компанией «ФортеИнвест». В апреле завод полностью прекращал переработку из-за финансовых сложностей прежних акционеров. Как сообщили в НПЗ, в ближайшее время планируется начать масштабную реконструкцию и ввод в эксплуатацию новых технологических объектов.

Михаил Лукашов