Переменчивая натура

Дизайнер текстиля Доминик Киффер всегда вступалась за естественную природную красоту. «Еще до того, как это стало модным! — смеется она.— К таким вещам, в которых не видно никаких, даже малейших изъянов, я отношусь настороженно, с опаской, подозревая недосказанность и притворство. Сложный рельеф выглядит куда интереснее, чем абсолютно гладкая поверхность. А отступление от правил — не обязательно нарушение, порой это вызов и инновация». Поэтому, когда француженка основала собственный текстильный бренд Dominique Kieffer, она сделала ставку на ткани с нарочито выразительной фактурой, выдающей несовершенство материи, а значит, и ее природный шарм. В ассортименте бренда — благородный лен, хлопок, рафия, твид, бархат. Новая коллекция Dominique Kieffer by Rubelli (марка входит в Rubelli Group) включает также вуали акварельных цветов, в том числе с контрастом матовых и блестящих нитей, которые запечатлел для рекламной кампании фотограф Карло Баттистон.

Линия тканей от Dominique Kieffer Фото: Dominique Kieffer

Новинки можно было увидеть в шоуруме Rubelli в дни парижской выставки Maison & Objet. Среди ярких образцов в коллекции — ткань Tissu d’Elegance с эффектом 3D, жаккард Broderie с выразительной фактурой, который специалисты бренда в силу его износостойкости рекомендуют использовать для обивки мягкой мебели, трикотаж Raye, вуали из льна Voile de Lin, а также изысканные смесовые ткани Essentiel sheer и Lin Froisse разных цветов. www.dominiquekieffer.com Представитель в Москве — компания WWTS, www.wwts.it

Елена Кананыкина