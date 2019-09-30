«Адмиралтейские верфи» приступили к резке металла для третьего траулера проекта СТ-192

АО «Адмиралтейские верфи» приступило к резке металла для строительства третьего морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192. Заказчиком судная является ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК).

Как сообщает «Интерфакс» закладка траулера запланирована на лето следующего года.

Напомним, что в начале 2019 года РРПК заключила контракт с верфью на строительство еще трех траулеров проекта СТ-192. Таким образом, общее количество судов, которые будут созданы для РРПК, достигнет 10.

Трулеры проекта СТ-192 будут отличаться повышенным ледовым классом и большей производительностью.