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Столик Orbit Coffee Table, Bohinc Studio

Фото: Bohinc Studio

Синий + красный

"Стиль Интерьеры". Приложение от , стр. 14

Открытые цвета — для тех, кто готов к экспериментам в интерьере. Изобретая сюжеты для новых ковров, обивочных тканей, мебели и посуды, дизайнеры то переносят на поверхность целые художественные полотна, то развивают тему и заимствуют только палитру у художников-авангардистов. Можно придумать и собственный, вполне оригинальный сюжет, по-новому комбинируя предметы контрастных цветов у себя в гостиной. Союз и одновременно противостояние красного и синего пользуется наибольшим спросом.



Елена Кананыкина


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