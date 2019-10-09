Синий + красный

Открытые цвета — для тех, кто готов к экспериментам в интерьере. Изобретая сюжеты для новых ковров, обивочных тканей, мебели и посуды, дизайнеры то переносят на поверхность целые художественные полотна, то развивают тему и заимствуют только палитру у художников-авангардистов. Можно придумать и собственный, вполне оригинальный сюжет, по-новому комбинируя предметы контрастных цветов у себя в гостиной. Союз и одновременно противостояние красного и синего пользуется наибольшим спросом.

Елена Кананыкина