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Столики и табурет, Gervasoni

Фото: Gervasoni

Синий + желтый

"Стиль Интерьеры". Приложение от , стр. 12

Эту цветовую комбинацию дизайнеры, не сговариваясь, дружно перевели из ведущих летних трендов в осенние. Давно сложившаяся пара, вызывающая воспоминания об отдыхе, солнце и море, почти всегда вносит в жилое пространство энергию и ритм. Тем, кто стремится к более умиротворяющей атмосфере, предлагается выбрать самый светлый лимонный оттенок вместо обжигающего желтого и комбинировать его с глубоким синим, почти черным.



Елена Кананыкина


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