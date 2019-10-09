Синий + желтый

Эту цветовую комбинацию дизайнеры, не сговариваясь, дружно перевели из ведущих летних трендов в осенние. Давно сложившаяся пара, вызывающая воспоминания об отдыхе, солнце и море, почти всегда вносит в жилое пространство энергию и ритм. Тем, кто стремится к более умиротворяющей атмосфере, предлагается выбрать самый светлый лимонный оттенок вместо обжигающего желтого и комбинировать его с глубоким синим, почти черным.

Елена Кананыкина