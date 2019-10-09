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Тумбы Cabinet 085, 086, 087, 088 по дизайну Dimore Studio

Фото: Dimore Studio

Охра + серый

"Стиль Интерьеры". Приложение от , стр. 10

Теплые оттенки охры рядом с дымчатым серым — подобное сочетание цвета напоминает о красках осенней природы и часто появляется в коллекциях сезона. Интерьеру этот тренд очень идет. В этом году гамма стала менее насыщенной, почти прозрачной. Дизайнеры будто бы разбавили краски, увлеклись игрой полутонов, уходя то в бледно-розовый, то ближе к цвету тыквы или мускусной дыни канталупы. Кстати, этот оттенок, как считают эксперты в области будущих трендов Colore & WGSN, будет в числе главных фаворитов следующего сезона.



Елена Кананыкина


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