Охра + серый

Теплые оттенки охры рядом с дымчатым серым — подобное сочетание цвета напоминает о красках осенней природы и часто появляется в коллекциях сезона. Интерьеру этот тренд очень идет. В этом году гамма стала менее насыщенной, почти прозрачной. Дизайнеры будто бы разбавили краски, увлеклись игрой полутонов, уходя то в бледно-розовый, то ближе к цвету тыквы или мускусной дыни канталупы. Кстати, этот оттенок, как считают эксперты в области будущих трендов Colore & WGSN, будет в числе главных фаворитов следующего сезона.

Елена Кананыкина