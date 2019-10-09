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Дизайнер Сандра де Грот плетет из веревок многоуровневые узелковые композиции, которые называет «скульптурами» для интерьера. Хотя сама периодически демонстрирует их на фото как головные уборы. Все для эффектного кадра! Коллекция TEX TILE | kNOTs, Atelier Chaos

Фото: Sandra de Groot

Угол зрения

"Стиль Интерьеры". Приложение от , стр. 8

«Вы знаете, какая у вас рабочая сторона?» — помню, когда услышала этот вопрос впервые во время фотосессии, он поставил меня в тупик. Всегда рассматривала свое окружение как чрезвычайно разносторонних во всех смыслах личностей. Оказывается, вопрос выигрышного угла решает многое не только в нашей жизни, но и в судьбе стульев и комодов. Одно дело — разглядывать новое кресло или светильник причудливой формы на страницах журнала, совсем другое — посидеть на нем и оценить удобство и эргономичность спинки. Порой достаточно почитать пару часов под зажженной лампой, чтобы понять, что суперфутуристический модный светильник попросту слепит глаза.



Казалось бы, все мечтают показать себя и свой продукт с лучшей стороны, и обсуждать тут нечего. Ради «идеального кадра» трудится целая армия специалистов: маркетологов, стилистов, фотографов. Но оказалось, что есть и те, кто любит рассматривать на солнце пятна. Мода на экологичность, захватившая мир, побудила людей снова повернуться лицом к ручному производству, вместо вылощенной точности фабричного станка — к несовершенствам и шероховатости. В новых коллекциях красота дикого необработанного шелка не уступает популярности бархату и жаккарду, а некрашеное дерево с прожилками — отшлифованному мрамору. Изъян ручного стежка приравнивается к произведению искусства. Даже крупные мебельщики обратились к малым формам и выпустили коллекции с художниками-керамистами и стеклодувами. Есть все-таки в несовершенстве свой шарм и, если верить авторитетному жюри международных дизайнерских смотров и ценникам галерей, особый шик.

Елена Кананыкина


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