Угол зрения

«Вы знаете, какая у вас рабочая сторона?» — помню, когда услышала этот вопрос впервые во время фотосессии, он поставил меня в тупик. Всегда рассматривала свое окружение как чрезвычайно разносторонних во всех смыслах личностей. Оказывается, вопрос выигрышного угла решает многое не только в нашей жизни, но и в судьбе стульев и комодов. Одно дело — разглядывать новое кресло или светильник причудливой формы на страницах журнала, совсем другое — посидеть на нем и оценить удобство и эргономичность спинки. Порой достаточно почитать пару часов под зажженной лампой, чтобы понять, что суперфутуристический модный светильник попросту слепит глаза.

Казалось бы, все мечтают показать себя и свой продукт с лучшей стороны, и обсуждать тут нечего. Ради «идеального кадра» трудится целая армия специалистов: маркетологов, стилистов, фотографов. Но оказалось, что есть и те, кто любит рассматривать на солнце пятна. Мода на экологичность, захватившая мир, побудила людей снова повернуться лицом к ручному производству, вместо вылощенной точности фабричного станка — к несовершенствам и шероховатости. В новых коллекциях красота дикого необработанного шелка не уступает популярности бархату и жаккарду, а некрашеное дерево с прожилками — отшлифованному мрамору. Изъян ручного стежка приравнивается к произведению искусства. Даже крупные мебельщики обратились к малым формам и выпустили коллекции с художниками-керамистами и стеклодувами. Есть все-таки в несовершенстве свой шарм и, если верить авторитетному жюри международных дизайнерских смотров и ценникам галерей, особый шик.

Елена Кананыкина