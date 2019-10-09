Доставка на дом

На этой неделе, с 9 по 12 октября в столице проходит Salone del Mobile.Milano Moscow. Выездной сет для России, по традиции следующий за главной в году международной мебельной выставкой, отмечает свое 15-летие. Традиционно в октябре в Москву привозят новые коллекции, показанные в Милане. География участников год от года расширяется, но так же, как и 15 лет назад, самым обширным остается представительство итальянских фабрик. На выставке можно увидеть весь спектр предметов интерьера: мебель, светильники, аксессуары, текстиль, варианты отделки и декора. В общей сложности к участию в московском форуме заявлено больше 240 компаний. Прошлый год внес ряд корректировок в образ Salone del Mobile.Milano Moscow — организаторы перекомпоновали участников, упростив навигацию.

Не только в профессиональном кругу, но и для широкого зрителя будет интересна образовательная программа, также традиционно приуроченная к выставке и включающая выступления в формате public-talk (открытая дискуссия) и мастер-классы звезд мирового и российского дизайна. В рамках выставки, тоже в 15-й раз, пройдет конкурс молодых дизайнеров SaloneSatellite Moscow, для многих открывающий путь в профессию. Оба смотра и мастер-классы традиционно разместятся в павильонах комплекса «Крокус Экспо-2». salonemilano.ru

Мастер-классы от дизайнеров и архитекторов

9 октября, 14:00

В первый день работы выставки Франческо и Альберта Меда, представители семьи итальянских промышленных дизайнеров, рассказывают о творческом подходе, знаниях и опыте, передающихся от отца к сыну. Об успехах семейного дела говорит, например, их работа с гигантом рынка компанией Kartell. Тема выступления — «Два поколения дизайнеров».

10 октября, 13:30

Фото: Salone del Mobile

Один из крупнейших итальянских архитекторов современности Франческо Фреза (возглавляет архитектурное бюро Piuarch) пропагандирует зеленый дизайн и ответственное потребление. Причем даже в более широком контексте, нежели просто жилая среда, поэтому тема его выступления на московском форуме — «Создавая фешен-дизайн».

11 октября, 13:30

Фото: Salone del Mobile

Звездный дизайнер Карло Коломбо, по идеям которого создается едва ли не каждая вторая вещь, выпущенная такими крупными итальянскими компаниями, как Flou, Giorgetti и Poliform. Коломбо — мастер простого, элегантного дизайна, пропагандирующего функцию не в ущерб визуальной подаче. Тема «Искусство создания формы», с которой он выступает на выставке, напрямую связана с творческим кредо мастера.

10 октября, 15:30

Фото: Atelier Interior

Марина Брагинская, создатель дизайн-бюро Atelier Interior, считает, что любой успешный проект основан прежде всего на грамотно выстроенной коммуникации заказчика и исполнителя. Марина много работает на отечественном рынке, и темой ее выступления заявлены «Диалоги о дизайне с российским заказчиком».

Марина Волкова