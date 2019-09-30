С начала следующего месяца Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный окружной военный суд, сообщает пресс-служба суда. Кроме того, с 1 октября ему будет подведомствен Знаменский гарнизонный военный суд, расположенный в Знаменске Астраханской области.

Таким образом, Южному окружному военному суду будут подведомственны 19 гарнизонных военных судов, которые находятся на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на территории Республики Армения.

Дарья Голякова