Житель Хакасии получил семь лет за содействие терроризму

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии Нуригина Абдирахманова, создавшего террористическую ячейку в Хакасии. Как сообщает республиканское управление ФСБ, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Суд установил, что мужчина сформировал в Хакасии ячейку из четырех человек. Фигурант дела планировал преступления террористического характера, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории республики. Кроме того, по данным чекистов, обвиняемый вербовал будущих участников запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», а также призывал их уехать в Сирию. С одним из лидеров группировки мужчина регулярно общался, отмечают в ФСБ.

Илья Николаев