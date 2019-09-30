Сбербанк в третий раз за год снизил ставку по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,3 процентного пункта, до 7,3% на жилье в новостройках и до 8,8% — на вторичном рынке. При рефинансировании ипотеки другого банка ставка составит минимум 9,5%, ее снизили на 0,6 п. п., говорится в пресс-релизе банка.

Сниженные ставки будут действовать для клиентов, подавших заявки с начала октября.

На 0,3 п. п. снижаются ставки на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Самая низкая ставка по ипотеке на готовое жилье действует для зарплатных клиентов при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Ставка 7,3% также установлена для зарплатных клиентов в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Это третье за год снижение ставки по ипотеке Сбербанка. В мае ее снизили на 03–0,6, в августе — на 0,7 п. п. 17 сентября Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос по ипотеке и установил его на уровне 10%.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Сбербанк рискнет ипотекой».