Сбербанк рискнет ипотекой

Сбербанк будет выдавать ипотеку с очень низким первоначальным взносом на уровне 10%. Решение о привлечении клиентов, которые не смогли накопить достаточно средств на первоначальный взнос, банк принял на фоне резкого снижения роста портфеля в этом году. Ряд других крупных игроков ипотечного рынка не готовы к снижению первоначального взноса из-за ограничительных мер ЦБ, однако не исключают снижения ставок по кредитам.

Сбербанк 17 сентября сообщил о снижении первоначального взноса для получения ипотеки. Зарплатным клиентам банк предлагает накопить лишь 10% вместо 15% для получения кредита, обеспеченного недвижимостью. Лицам без подтвержденного дохода в ряде регионов он предлагает ипотеку с минимальным первоначальным взносом на уровне 30%. Ранее таким лицам нужен был взнос на уровне 50%. Эти условия будут действовать три-четыре месяца.

Ипотека с первоначальным взносом на уровне 10% сейчас есть в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Альфа-банке. По данным Frank RG, на эти банки приходится почти треть выданных за семь месяцев 2019 года ипотечных кредитов. Ряд кредитных организаций, например, СМП-банк и Совкомбанк предлагают ипотеку с нулевым первоначальным взносом.

Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать “Ъ”, какое количество и какой объем ипотечных кредитов банк выдает ежемесячно, а также видит ли он риски, сопряженные с выдачей кредитов с низким первоначальным взносом.

Сбербанк пошел на снижение первоначального взноса для определенных категорий заемщиков, чтобы поддержать темп выдачи ипотечных кредитов на фоне стагнирующего рынка, считает руководитель компании «Русипотека» Альберт Ипполитов. По данным ЦБ, за семь месяцев 2019 года банки выдали ипотеку на 1,838 трлн руб., годом ранее — на 1,849 трлн руб. При этом доля Сбербанка в общем объеме выданных кредитов сократилась. По данным Frank RG, банк за семь месяцев 2019 года выдал новых ипотечных кредитов на 663,1 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года — на 833,6 млрд руб. Причем ситуация ухудшилась в мае—июле этого года, когда банк выдал на 28% меньше, чем в эти же месяцы прошлого года.

Вместе с тем ипотека с низким первоначальным взносом отличается повышенным уровнем кредитного риска заемщика и уязвима при снижении реальных доходов населения, отмечал ранее ЦБ. Основной рост таких кредитов пришелся на 2017 год — доля новых кредитов с взносом менее 20% тогда выросла с 14% до 42,4%. ЦБ в 2018–2019 годах дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам, делая их менее выгодными для банков. В итоге во втором квартале 2019 года доля выдаваемых кредитов со взносом менее 20% сократилась до 36,6%, а со взносом менее 10% — до 1%.

Зарплатных клиентов Сбербанк знает хорошо, поэтому эта категория не должна нести для него рисков, считает господин Ипполитов. «Клиенты без подтвержденного дохода — самая рискованная категория заемщиков,— поясняет господин Ипполитов.— Снижение порога доступа для таких клиентов может быть вызвано тем, что Сбербанк хорошо научился работать с ними в части оценки платежеспособности и собрал значительную статистику по платежной дисциплине текущих заемщиков». При этом директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко отметил, что спрос на ипотеку с низким первоначальным взносом есть, а предложений на рынке немного, что будет способствовать наращиванию Сбербанком выдач.

Конкуренция, по словам Альберта Ипполитова, безусловно, вынуждает предпринимать ответные шаги, но ресурсы крупных госбанков несопоставимы с возможностями остальных участников рынка. По словам Вадима Пахаленко, для целого ряда банков непозволительно заходить в этот сегмент из-за ограничительных мер ЦБ, давящих на капитал. Такие игроки постараются сделать более выгодное предложение в других, менее рискованных сегментах. Ряд банков, в том числе с госучастием, уже исключил возможность снизить первоначальный взнос вслед за Сбербанком. Такую возможность, в частности, отвергли в «Открытии», Райффайзенбанке, Росбанке и Абсолют-банке (на эти банки пришлось менее 10% всей выданной ипотеки за семь месяцев). В то же время эти участники ипотечного рынка не исключили дальнейшего снижения ставок в ближайшей перспективе.

Виталий Солдатских