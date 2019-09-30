В Новосибирске прошел пикет в поддержу фигурантов «московского дела»

Жители Новосибирска вышли в Ленинском районе на акцию в поддержку фигурантов «московского дела», а также против давления на Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает новосибирский штаб политика в соцсети «ВКонтакте».

Пикет собрал около 20 человек. Участники вышли на улицу с плакатами «Свободу всем», «Свободу невинным», «Выходить на улицу — не преступление», «Ты сядешь следующим» и «Стоп политическому терроризму». Организаторами акции выступили представители новосибирских отделений Либертарианской партии и «Яблока».

Напомним, летом этого года в Москве начались протесты после заявления независимых кандидатов о нарушениях процедуры регистрации на выборах в Мосгордуму. Согласованные и несогласованные протестные акции сопровождались арестами и уголовными делами. Фигурантов «московского дела» обвинили в призыве к экстремизму и насилии в отношении представителей власти.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «На разгон московских митингов пожаловались в ООН»

Юлия Сасевич