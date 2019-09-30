Омские власти добились от «Вимм-Билль-Данна» прекращения сброса стоков в Иртыш

Министерства природных ресурсов и экологии Омской области добилось в суде прекращения права пользования компанией «Вимм-Билль-Данн» водным объектом. Как следует из определения арбитражного суда, компании запрещено использовать Иртыш для сброса сточных, в том числе дренажных, вод через врезку в городской ливневый коллектор.

Суд также прекратил действие решения о предоставлении компании водного объекта в пользование, выданное в 2017 года, а также постановил взыскать с АО «Вимм-Билль-Данн» в пользу регионального минприроды 1 млн руб. неустойки за каждый факт сброса сточных вод после вступления решения в законную силу.

Компания «Манрос-М» является омским филиалом АО «Вимм-Биль-Данн». В марте прошлого года на предприятии реализован инвестпроект по установке линии по выпуску детских питьевых йогуртов мощностью 12 тыс. бутылок в час и линии творожков на 14 тыс. упаковок в час. Инвестиционная емкость проекта составила около $6,5 млн.

Оксана Павлова