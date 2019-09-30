В Белорецком районе Башкирии завершена реконструкция подстанции 110 кВ «Бердагулово»

ПС 110 кВ «Бердагулово»

В рамках реконструкции подстанционного хозяйства ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО»БЭСК», входящего в АФК «Система») завершило плановые работы на подстанции 110 кВ «Бердагулово» по замене масляного выключателя МКП-110 кВ на современный элегазовый баковый выключатель 110 кВ. Подстанция находится около одноименного населенного пункта в Белорецком районе Башкирии.

Преимущество элегазовых выключателей заключается в высокой степени изоляции из-за физических и химических свойств газа SF6 и эффективного гашения дуги при коротких замыканиях. Элегаз негорюч и химически стабилен, соответственно отсутствует риск воспламенения и взрыва. Еще одно их немаловажное преимущество – минимальная периодичность обслуживания по сравнению с масляными выключателями. Герметичная конструкция предотвращает загрязнение газа влагой, пылью, песком и т.п.

Работы по реконструкции ПС 110 кВ «Бердагулово» стартовали в 2013 году, когда были заменены первые три масляных выключателя на элегазовые баковые. В 2014-2015 годах и в 2017 году энергетики заменили еще по одному выключателю.

В 2019 году энергетики также провели текущий ремонт электротехнического оборудования подстанции 110 кВ «Бердагулово», включая ремонт двух силовых силовых трансформаторов по 6,3 МВА и всего маслонаполненного оборудования.

ПС 110 кВ «Бердагулово» является узловой транзитной подстанцией между Уфимским и Белорецким энергоузлами. Реконструкция позволила энергетикам повысить надежность энергоснабжения в классе напряжения 10 кВ, к которым относятся потребители деревни Бердагулово», и в классе напряжения 110 кВ, к которым относятся потребители в ЗАТО «Межгорье» и АО «Российские железные дороги».