Сегодня исполняется 65 лет ректору Дипломатической академии МИД РФ, чрезвычайному и полномочному послу Александру Яковенко

Его поздравляет министр иностранных дел Сергей Лавров:

— Уважаемый Александр Владимирович, поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас не один десяток лет. Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Ценю Ваш требовательный и одновременно нешаблонный подход к делу. Посвятив себя дипломатической службе, Вы всегда максимально эффективно решали поставленные перед Вами задачи, добивались результатов на любом поприще. Убежден, что энергия и целеустремленность будут и далее помогать Вам — теперь на ответственном посту ректора Дипломатической академии. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо Отечества.

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