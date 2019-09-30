16 центров амбулаторной онкологической помощи появятся в Новосибирской области

К концу 2024 года в Новосибирской области планируется открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи. Как сообщили региональном минздраве, первый такой центр открылся минувшим летом, до конца текущего года их откроется еще три.

Центры, как первичное звено онкологической службы, помогут значительно снизить смертность от рака за счет ранней диагностики и своевременного лечения, отмечают в министерстве. Они будут оснащены аппаратами МРТ, компьютерной томографии, УЗИ и эндоскопами.

По данным главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, за последние 10 лет стандартизированной показатель (с учетом возрастного состава населения) смертности от онкологических заболеваний снизился в регионе на 8,7%.

О развитии системы онкопомощи читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мединвестгрупп» построит онкодиспанер в Новосибирске к 2023 году»

Оксана Павлова