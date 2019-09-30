В Алтайском крае задержан причастный к убийству женщины и двоих детей

В Алтайском крае следственными органами задержан причастный к убийству женщины и двоих ее детей 4-х и 9 –и лет. По версии следствия, в августе этого года потерпевшая попросила брата своего гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала, сообщает пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. «По дороге мужчина из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода», - говорится в сообщении.

Специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные и профессиональные следователи, рассматривала различные версии исчезновения женщины с детьми - от самостоятельного выезда из региона, до криминальных. Тела убитых были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств циничного убийства. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Оксана Павлова