Саудовский принц заявил о «невероятном» росте цен на нефть в случае отказа всего мира от сдерживания Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что цены на нефть могут вырасти до «невероятно высоких значений», если все страны мира не начнут сдерживать Иран. Он отметил, что вина за сентябрьские атаки на НПЗ Saudi Aramco лежит на Тегеране.

«Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшую эскалацию, которая будет угрожать мировым интересам»,— сказал наследный принц в программе «60 минут» на телеканале CBS. Также он согласился с мнением госсекретаря США Майком Помпео, который назвал Иран ответственным за атаки на НПЗ. Принц отметил, что предпочитает мирное решение этого вопроса, поскольку военные действия между Саудовской Аравией и Ираном «разрушат мировую экономику».

В середине сентября хуситы взяли ответственность за атаку на два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) при помощи десяти беспилотников. Среди объектов, на которое было совершено нападение — один из крупнейших в мире НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».