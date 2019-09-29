Маск анонсировал первый испытательный полет корабля Starship через 1–2 месяца

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сверхтяжелая ракета-носитель Starship впервые полетит через 1–2 месяца. По его словам, корабль должен подняться на высоту примерно 20 километров, а затем приземлиться.

«Этот корабль поднимется на высоту 65 тыс. футов, это около 20 километров, и вернется на Землю примерно через 1–2 месяца»,— заявил господин Маск в ходе подготовительных мероприятий на стартовой площадке космодрома SpaceX.

Разработанная SpaceX сверхтяжелая ракета-носитель Starship снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Его основной задачей будут полеты на другие планеты, в первую очередь, на Марс.