Пилот команды Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы 1», который проходит в Сочи 27–29 сентября. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пропустил квалификацию из-за проблем с силовой установкой болида в третьей сессии свободных заездов.

Для Леклера эта победа в квалификации стала четвертой подряд и шестой в карьере. Вторым стал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из Mercedes, тройку лидеров замкнул партнер Леклера по команде Себастьян Феттель.

Гонка начнется в воскресенье, 29 сентября, в 14:10 по московскому времени. В России трансляцию ведет телеканал «Матч ТВ».