Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы 1», которая состоится 28 сентября. Квят из-за проблем с мотором досрочно завершил выступление в третьей сессии свободных заездов, сообщается на сайте «Формулы 1». Гран-при России проходит в Сочи 27–29 сентября.

В четверг поставщик моторов для Toro Rosso Honda сообщила, что на болиде Квята на Гран-при России будет заменено большинство элементов мотора, поэтому Квят начнет гонку, которая пройдет в воскресенье, с конца стартовой решетки.

Даниил Квят, шестой сезон выступающий в «Формуле 1», с 33 очками занимает в общем зачете 10-е место. Лидирует в чемпионате британец Льюис Хэмилтон (296 очков), выступающий за Mercedes.