Из-за матча «Зенит» — «Бенфика» метро в Петербурге будет работать дольше

Три станции метро в Петербурге в ночь на 3 октября будут работать дольше обычного. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен», станции «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая» будут работать до 01:00.

2 октября на стадионе на Крестовском острове состоится матч «Зенит» - «Бенфика».

В пресс-службе метрополитена добавили, что остальные станции метрополитена закроются на вход по обычному графику, а на выход – после проследования последних поездов с пассажирами.