S&P повысило рейтинги Украины

S&P Global Ratings стало вторым международным рейтинговым агентством, повысившим за последний месяц рейтинги Украины. Так, S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с «B-» до «B». Ранее о положительном прогнозе экономического развития страны заявляло агентство Fitch.

«Новое правительство, видимо, привержено делу сохранения макроэкономической стабильности, либерализации экономики и обеспечению новой программы с Международным валютным фондом»,— говорится в отчете S&P. Также агенство повысило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

Причиной пересмотра рейтинга стали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, а также сокращение бюджетного дефицита.

Напомним, несколькими днями ранее миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Киеве, покинула Украину, не выработав новой программы кредитования. По информации источников СМИ, основными причинами такого решения миссии были вопрос о национализации Приватбанка, неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, а также ситуация вокруг Нацбанка. В Киеве заявили, что надеются достичь договоренностей с МВФ до конца года.

О планах Киева на оздоровление экономики страны — в материале “Ъ” «Украинской экономике поручено расти».